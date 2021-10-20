"Людей нельзя бросать". Лукашенко объяснил, почему нельзя приостанавливать плановую медпомощь

Оказание плановой медицинской помощи нельзя приостанавливать даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, сообщает БЕЛТА.
Вопрос оказания плановой медпомощи затрагивался накануне на совещании у Главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что допускать приостановку такой помощи нельзя.
– Совсем недавно Минздрав сообщил о том, что прекращены плановые осмотры. Так вот, Александр Николаевич (помощник Президента Александр Косинец. – Прим. БЕЛТА), вам, как помощнику, поручение: вместе с Минздравом немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров. Я знаю, во что это выливается, по первой волне, – поручил на совещании Президент. – Поэтому вы первый, Пиневич – второй. Сидящие здесь врачи, чиновники от здравоохранения – в поликлиники и принимайте людей. Ведите диспансеризацию.
Сегодня Александр Косинец доложил Главе государства, что губернаторы в ближайшее время представят план комплексных мероприятий по оказанию консультативной и плановой помощи.
– Следи. Ни в коем случае им нельзя дать возможность действовать традиционно: ай, там чего-то вспыхнуло, давай это закроем, – предупредил Президент. Он подчеркнул, что в нынешней сложной обстановке, вызванной COVID-19, нельзя концентрироваться только на этой инфекции и оставлять без квалифицированной помощи других пациентов. А касательно работы медицинского персонала нужно исходить из того, что она по напряженности и важности сравнима с периодом военных действий.
– Война началась, надо где-то и поднапрячься. Но людей нельзя бросать с обычными операциями. Я всегда привожу пример: как онкологию отложить? – сказал Глава государства. – Это же онкология – страшнее, чем любой ковид.
По словам директора РНПЦ ОМР Сергея Полякова, в центре готовы при необходимости принимать пациентов из других онкодиспансеров.
– Допустим, городской центр сейчас перепрофилирован (Минский городской онкодиспансер. - Прим. БЕЛТА). Они обследуют, а на оперативное хирургическое лечение мы берем на себя этих пациентов и даже привлекаем сотрудников оттуда. Если, допустим, мы не оперируем щитовидную железу, они приезжают оттуда, – пояснил руководитель центра.
– Вот, начинать надо с этого. Там, где невозможно ничего отложить, – отреагировал Президент.
Главе государства было также доложено о выполнении его поручения по ликвидации очередей на лечение в РНПЦ онкологии и медрадиологии.
– Два года назад вы давали поручение, была очень большая очередность на оперативное лечение в центре – 508 человек, необходимо было выполнить 400 операций, 108 химиотерапий, радиоизотопное лечение. За 2 месяца очереди убрали: и на себя вызывали пациентов, оперировали, и в областные онкологические диспансеры выезжали. Сегодня объем оперативных вмешательств ни в коей мере не уменьшился, но очередей нет никаких, – доложил Президенту Александр Косинец.
– Это главное. Тогда жаловались люди. Онкология – это вещь, которая порой не терпит отлагательств, – сказал белорусский лидер.