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"Людей нельзя бросать". Лукашенко объяснил, почему нельзя приостанавливать плановую медпомощь

Оказание плановой медицинской помощи нельзя приостанавливать даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, сообщает БЕЛТА.


Вопрос оказания плановой медпомощи затрагивался накануне на совещании у Главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что допускать приостановку такой помощи нельзя.

– Совсем недавно Минздрав сообщил о том, что прекращены плановые осмотры. Так вот, Александр Николаевич (помощник Президента Александр Косинец. – Прим. БЕЛТА), вам, как помощнику, поручение: вместе с Минздравом немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров. Я знаю, во что это выливается, по первой волне, – поручил на совещании Президент. – Поэтому вы первый, Пиневич – второй. Сидящие здесь врачи, чиновники от здравоохранения – в поликлиники и принимайте людей. Ведите диспансеризацию.

Сегодня Александр Косинец доложил Главе государства, что губернаторы в ближайшее время представят план комплексных мероприятий по оказанию консультативной и плановой помощи.


 Следи. Ни в коем случае им нельзя дать возможность действовать традиционно: ай, там чего-то вспыхнуло, давай это закроем, – предупредил Президент. Он подчеркнул, что в нынешней сложной обстановке, вызванной COVID-19, нельзя концентрироваться только на этой инфекции и оставлять без квалифицированной помощи других пациентов. А касательно работы медицинского персонала нужно исходить из того, что она по напряженности и важности сравнима с периодом военных действий.

– Война началась, надо где-то и поднапрячься. Но людей нельзя бросать с обычными операциями. Я всегда привожу пример: как онкологию отложить? – сказал Глава государства. – Это же онкология – страшнее, чем любой ковид.

По словам директора РНПЦ ОМР Сергея Полякова, в центре готовы при необходимости принимать пациентов из других онкодиспансеров.

– Допустим, городской центр сейчас перепрофилирован (Минский городской онкодиспансер. - Прим. БЕЛТА). Они обследуют, а на оперативное хирургическое лечение мы берем на себя этих пациентов и даже привлекаем сотрудников оттуда. Если, допустим, мы не оперируем щитовидную железу, они приезжают оттуда, – пояснил руководитель центра.

– Вот, начинать надо с этого. Там, где невозможно ничего отложить, – отреагировал Президент.

Главе государства было также доложено о выполнении его поручения по ликвидации очередей на лечение в РНПЦ онкологии и медрадиологии.


– Два года назад вы давали поручение, была очень большая очередность на оперативное лечение в центре – 508 человек, необходимо было выполнить 400 операций, 108 химиотерапий, радиоизотопное лечение. За 2 месяца очереди убрали: и на себя вызывали пациентов, оперировали, и в областные онкологические диспансеры выезжали. Сегодня объем оперативных вмешательств ни в коей мере не уменьшился, но очередей нет никаких, – доложил Президенту Александр Косинец.

– Это главное. Тогда жаловались люди. Онкология – это вещь, которая порой не терпит отлагательств, – сказал белорусский лидер.
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