"Людей нельзя бросать". Лукашенко объяснил, почему нельзя приостанавливать плановую медпомощь

Вопрос оказания плановой медпомощи затрагивался накануне на совещании у Главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что допускать приостановку такой помощи нельзя.– поручил на совещании Президент.Сегодня Александр Косинец доложил Главе государства, что губернаторы в ближайшее время представят план комплексных мероприятий по оказанию консультативной и плановой помощи., – предупредил Президент. Он подчеркнул, что в нынешней сложной обстановке, вызванной COVID-19, нельзя концентрироваться только на этой инфекции и оставлять без квалифицированной помощи других пациентов. А касательно работы медицинского персонала нужно исходить из того, что она по напряженности и важности сравнима с периодом военных действий.По словам директора РНПЦ ОМР Сергея Полякова, в центре готовы при необходимости принимать пациентов из других онкодиспансеров.– пояснил руководитель центра., – отреагировал Президент.Главе государства было также доложено о выполнении его поручения по ликвидации очередей на лечение в РНПЦ онкологии и медрадиологии., – доложил Президенту Александр Косинец., – сказал белорусский лидер.