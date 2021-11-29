Любимый цвет – черный. Что покупают беженцы в автолавке по продаже одежды

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В среднем за покупку, говорит Наталья, беженцы платят около 100 рублей. Каждому покупателю выдают кассовый чек. Если размер не подошел, можно поменять. Любимый цвет у покупателей из ТЛЦ –черный. Одежды именно этого цвета в автолавке больше всего. Но этот шоппинг не для души, а для выживания. Поэтому порой берут тот размер, что есть. Ведь лучше так, чем замерзнуть в очереди за едой., – говорит беженка из Ирака Уэля. Рядом с ней стоит ее беременная подруга. Она также хочет приобрести теплую байку и штаны, потому что ее одежда уже знатно прохудилась.Беженцы регулярно получают гуманитарную помощь в том числе в виде одежды. Но ее хватает не всем. Присутствие автолавки с одеждой на территории лагеря помогает им не заболеть в условиях пониженных температур.