Любимый цвет – черный. Что покупают беженцы в автолавке по продаже одежды

Рядом со входом в ТЛЦ "Бремино", где разместились беженцы, сегодня работает автолавка по продаже одежды. Наталья Сафронова, продавец выездного магазина Гроднокультторга рассказала, что автолавка по продаже одежды приезжает в лагерь беженцев несколько раз в неделю. Спрос на одежду есть.
– Охотно покупают теплые байки, штаны, носки. У нас также есть в ассортименте термобелье, куртки, полотенца, перчатки, шапки. В следующий раз планируем привезти нижнее белье – его очень просили.
В среднем за покупку, говорит Наталья, беженцы платят около 100 рублей. Каждому покупателю выдают кассовый чек. Если размер не подошел, можно поменять. Любимый цвет у покупателей из ТЛЦ –черный. Одежды именно этого цвета в автолавке больше всего. Но этот шоппинг не для души, а для выживания. Поэтому порой берут тот размер, что есть. Ведь лучше так, чем замерзнуть в очереди за едой.
– Мне нравится эта одежда, я знаю, что она белорусского качества. Я пришла сюда купить штаны, потому что в своих хожу уже месяц. Никогда бы не подумала, что придется так долго ходить в одной одежде... Мне, девушке, это нелегко. Но здесь сложно постирать.... И это доставляет мне дискомфорт , – говорит беженка из Ирака Уэля. Рядом с ней стоит ее беременная подруга. Она также хочет приобрести теплую байку и штаны, потому что ее одежда уже знатно прохудилась.
Беженцы регулярно получают гуманитарную помощь в том числе в виде одежды. Но ее хватает не всем. Присутствие автолавки с одеждой на территории лагеря помогает им не заболеть в условиях пониженных температур.