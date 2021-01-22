С 1 января в общепите запрещена пластиковая посуда: как теперь экономически стимулируют производителей и поставщиков

По статистике за 2019 год в стране было 280 000 тонн отходов из пластика.

Время разложения посуды из бумаги и картона — от четырех до шести месяцев.

Он отметил, что против использования пластика немало аргументов:По словам Максима Тарасова, для производителей и поставщиков товаров, которые перейдут с пластиковой на бумажную или другую экологичную упаковку, разработан комплекс стимулирующих мер. Согласно постановлению Правительства с 1 апреля 2020 года была вдвое снижена плата, которую они вносят за организацию сбора, обезвреживания и использования биоразлагаемой упаковки, с 180 до 90 рублей за тонну. В то же время увеличен размер платы за организацию сбора, обезвреживания и использования полимерной упаковки с 180 до 270 рублей за тонну, а с 1 января 2021 года — до 360 рублей за тонну.Кроме того, ведется работа над стандартизацией экоупаковки.рассказал Максим Тарасов.Ведется работа по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Ее инициировала белорусская сторона. Суть — в снижении образования отходов полимерной упаковки и загрязнения ими окружающей среды, увеличении сбора и переработки вторичных материальных ресурсов:Максим Тарасов уточнил, что, по статистическим данным за 2019 год, в стране было 280 000 тонн отходов из пластика. Более 180 тысяч тонн из них — отходы предприятий. Но позаботиться об экологии может каждый из нас, отказываясь от пластиковой посуды, сортируя отходы:Напомним, что с 1 января 2021 года введен запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Данный перечень включает в себя палочки для размешивания напитков, стаканы и чашки, тарелки, трубочки для напитков, упаковку для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий, вилки, ложки и ножи.