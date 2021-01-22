С 1 января в общепите запрещена пластиковая посуда: как теперь экономически стимулируют производителей и поставщиков

По статистике за 2019 год в стране было 280 000 тонн отходов из пластика.
Он отметил, что против использования пластика немало аргументов:
— Пластмассы, попадая в землю, распадаются на мелкие частицы и могут выбрасывать в окружающую среду химические вещества, добавленные в них при производстве. Эти вещества могут просочиться в грунтовые воды и стать источником загрязнения объектов водоснабжения. А так называемый биоразлагаемый пластик по мере распада может высвобождать метан, который является очень сильным парниковым газом. А значит, влияет на глобальное потепление. По данным Всемирного фонда дикой природы, от 5 до 12 миллионов тонн пластика ежегодно оказывается в Мировом океане.
По словам Максима Тарасова, для производителей и поставщиков товаров, которые перейдут с пластиковой на бумажную или другую экологичную упаковку, разработан комплекс стимулирующих мер. Согласно постановлению Правительства с 1 апреля 2020 года была вдвое снижена плата, которую они вносят за организацию сбора, обезвреживания и использования биоразлагаемой упаковки, с 180 до 90 рублей за тонну. В то же время увеличен размер платы за организацию сбора, обезвреживания и использования полимерной упаковки с 180 до 270 рублей за тонну, а с 1 января 2021 года — до 360 рублей за тонну.
Кроме того, ведется работа над стандартизацией экоупаковки.
— На 2020—2022 годы Госстандарт запланировал разработку ряда государственных стандартов на основе международных в области установления требований к экологически безопасной (в том числе биоразлагаемой) упаковке и методам ее испытаний. В первую очередь предусмотрена разработка стандартов, обеспечивающих установление требований к производству биоразлагаемой упаковки. Планируется установление стандартов на многооборотную упаковку, повторно переработанные пластмассы, стеклянную и бумажную упаковку и другие виды, — рассказал Максим Тарасов.
Время разложения посуды из бумаги и картона — от четырех до шести месяцев.
Ведется работа по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Ее инициировала белорусская сторона. Суть — в снижении образования отходов полимерной упаковки и загрязнения ими окружающей среды, увеличении сбора и переработки вторичных материальных ресурсов:
— Для дальнейшего развития технологий и производств биоразлагаемой упаковки Национальная академия наук на 2020—2025 годы планирует проведение комплекса научно-исследовательских работ по определению наиболее перспективных, экологически и экономически целесообразных технологий получения биоразлагаемых материалов и упаковки на их основе.
Максим Тарасов уточнил, что, по статистическим данным за 2019 год, в стране было 280 000 тонн отходов из пластика. Более 180 тысяч тонн из них — отходы предприятий. Но позаботиться об экологии может каждый из нас, отказываясь от пластиковой посуды, сортируя отходы:
— Решить проблему можно только совместными усилиями. Выбирая пластик, вы должны знать, что время разложения одноразовой посуды из этого материла от 100 до 500 лет, а время разложения посуды из бумаги и картона от четырех до шести месяцев. Это повод принять правильное решение.
Напомним, что с 1 января 2021 года введен запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Данный перечень включает в себя палочки для размешивания напитков, стаканы и чашки, тарелки, трубочки для напитков, упаковку для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий, вилки, ложки и ножи.
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