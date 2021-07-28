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  2. Любимчики фортуны: весь август только этим знакам зодиака будет улыбаться удача

Любимчики фортуны: весь август только этим знакам зодиака будет улыбаться удача

В последний летний месяц представителей некоторых зодиакальных созвездий фортуна будет баловать своим вниманием гораздо чаще остальных. Кому будет везти весь месяц? Ищите себя в списке любимчиков фортуны!

Близнецы

Август сулит Близнецам положительные перемены в работе. Новые перспективы, интересные предложения, творческие проекты – все возможности для раскрытия своего профессионального потенциала обрушатся на представителей данного знака зодиака. Причем положительные перемены в работе скажутся и на материальном положении Близнецов в лучшую сторону. Правда, и об отдыхе тоже забывать не стоит.

Дева

Весь август Девы будут окружены вниманием со стороны противоположного пола. Романтические встречи, приятные сюрпризы и море любви обещают звезды представителям этого знака зодиака в последний месяц лета. Одинокие Девы смогут повстречать свою вторую половинку именно в августе. Отношения, которые завяжутся в этот период, будут крепкими и гармоничными.

Стрелец

Неожиданный и стремительный рост доходов ожидает Стрельцов в августе. Наконец-то представители этого знака зодиака смогут реализовать давние мечты, отправиться в путешествие или совершить крупное приобретение. Звезды уверены, что если Стрельцы проявят усердие в работе или учебе, то финансовая удача еще долго будет улыбаться им. Главное, не упустить эту волну и использовать все шансы.

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