ОАО "Гродно Азот", одно из важнейших предприятий в системе "Белнефтехима", сейчас завершает переговоры и готовится к подписанию контракта по реализации проекта ориентировочной стоимостью 1,3 млрд долларов. Об этом рассказал журналистам генеральный директор предприятия Игорь Ляшенко сегодня по итогам кадрового дня у Президента.
– Строительство нового азотного комплекса – глобальный проект не только для концерна "Белнефтехим", он очень ощутим для всей страны. Результаты, которые он должен принести, наложат значительный отпечаток для сельхозпотребителей нашей страны, будут весьма заметны при росте экспортного потенциала страны, – сообщил Игорь Ляшенко.
По его словам, предстоит также провести глубокую модернизацию с приростом мощностей без остановки основного производства. Стабильность работы предприятия во всех смыслах – и идеологическом, и экологическом, и экономическом – задача, поставленная сегодня Главой государства.
– В понятие "стабильность" включено все – все должно работать так, чтобы не вызывать никаких сомнений. Мы должны быть абсолютно уверены, что имеющиеся и новые мощности будут работать безопасно и эффективно. От команды зависит все. Коллектив мне хорошо известен, будем работать и достигать целей, – заверил новый генеральный директор.
Фото: БЕЛТА
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Ляшенко рассказал о глобальном для "Белнефтехима" проекте
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