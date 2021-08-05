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Ляхович завершил выступление в ходьбе на 20 км на Олимпиаде

Олимпийские игры в Токио близятся к завершению. Сегодня в их рамках прошло состязание в ходьбе на 20 км, в котором Беларусь представил Александр Ляхович.

Во время соревнований

Наш соотечественник преодолел дистанцию за 1 час 31 минуту 28 секунд, заняв, таким образом, 45-е место из 52-х. Последним к финишу пришел украинец Эдуард Забуженко.

Золотую медаль завоевал итальянец Массимо Стано, который преодолел дистанцию за 1 час 21 минуту 5 секунд. Серебряным призером стал японец Коки Икеда, отставший от олимпийского чемпиона на 9 секунд. Замкнул тройку лидеров его соотечественник Тосикадзу Яманиси (1:21:28).

Примечательно, что один из участвовавших в состязании спортсменов Деклан Тингей из Автралии, финишировавший 17-м, установил личный рекорд – 1:24:00. А еще трое легкоатлетов из Франции, Южной Кореи и Индии продемонстрировали лучшие показатели в текущем сезоне.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчера читайте в нашем обзоре.
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Фото: РЕЙТЕР
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