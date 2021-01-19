О прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY сообщил сегодня журналистам министр информации Беларуси Игорь Луцкий.
Игорь Луцкий сообщил, что Министерством информации в течение 2020 года было вынесено 4 предупреждения этому сетевому изданию:
– В соответствии с законом о СМИ Мининформ направил в суд иск о прекращении деятельности (сетевого издания. – Прим. авт.). Необходимо отметить, что Верховным Судом была подтверждена законность и обоснованность вынесенных предупреждений. 3 декабря 2020 года Экономический суд города Минска принял решение о прекращении деятельности, а сегодня апелляционная инстанция подтвердила это решение.
Министр подчеркнул:
– Все действия Мининформа, продолжавшиеся все это время, завершились решением, которое абсолютно удовлетворяет Министерство информации. На данный момент Мининформом рассматривается ряд материалов, размещенных уже на интернет-ресурсе TUT.BY для дачи правовой оценки в части нарушения статьи 38 закона о СМИ (запрещенная информация), а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам.
Игорь Луцкий заверил, что Министерство информации продолжает мониторить информационное пространство страны:
– И при нарушении законодательства о СМИ и других законов Республики Беларусь незамедлительно будут выноситься предупреждения либо требования об удалении недостоверной информации. Либо приниматься решение о прекращении деятельности либо распространения такой информации путем блокировки.
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Луцкий: прекращен выпуск сетевого издания TUT.BY
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Фото: Александр КУШНЕР