Луцкий: любые санкции будут иметь последствия для тех, кто их принимает

Любые санкции будут иметь последствия, для тех, кто их принимает. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий.
- По словам Президента, а он говорил это не единожды, будут приняты самые жесткие меры в отношении тех стран, которые вводят санкции против Беларуси, - отметил он. - Это наглое давление на нашу страну. То же самое будет и в отношении Литвы, которая пытается запугать введением своих санкций. Ничего у них не получится. Такие действия будут иметь последствия, для тех, кто их принимает.
Напоминаем, что Александр Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении Беларуси отметил, что коллективный Запад не покидает попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии. Глава государства также добавил, что когда речь идет о давлении на белорусскую экономику, то удар нацелен еще и на благосостояние самих граждан.
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