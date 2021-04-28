Самое время согласовать свои планы по наведению красоты в мае со звездами! Лунный календарь подскажет вам, какие дни идеально походят для проведения косметических процедур, а когда делать это не стоит.
• Благоприятные дни для стрижки: 3, 8, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22.
• Благоприятные дни для окраски волос: 5, 7, 16, 17, 27, 31.
• Благоприятные дни для маникюра и педикюра: 4, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 29.
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Лунный календарь красоты на май
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