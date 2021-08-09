Лукашенко – журналистке Би-би-си: вы говорите, что выборы нечестные – факты на стол!

Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистки Би-би-си во время «Большого разговора с Президентом», заявил, что не Америке и не Великобритании делать выводы о честности белорусских выборов 2020 года.
– Вы говорите – выборы нечестные. Факты на стол! Положите мне факты, мы прямо сейчас их разберем. На основании чего вы это говорите?
Он напомнил, что Юрий Воскресенский рассказывал, как были придуманы фейки про 97 и 3 процента:
– Вот он, идеолог оппозиции. Он говорил, что за два месяца до выборов было решено – 97 и 3%. Почему вы ему не верите? Вот это ваши результаты до того, как они были объявлены.
Президент обратил внимание, что в Беларуси не разгоняли толпы протестующих с помощью лошадей и собак, как это было в Европе.
Отвечая на вопрос о фейках про Окрестино, Президент рассказал:
– Вчера человек, которого я тогда послал разбираться на Окрестино, ответил красноречиво. Их (задержанных. – Прим. ред.) было 2000 человек, может, больше. На Окрестино несут службу 47 человек. Они что, пытали все 2000 человек, что за километр слышали, как кричали? Это фейк. Это неправда.
Лукашенко подчеркнул, что те, у кого были синяки, получили их на улице:
– Когда они ринулись на внутренние войска и ОМОН. А их уже потом задерживали. Поэтому никаких пыток там не было. Вам надо было это придумать. И если у вас есть совесть, вы в ближайшее время увидите, куда ведут Беларусь. И если снести Президента, будет беда. Но у вас это не получится. Так что лучше успокойтесь.
Отвечая на вопрос об отношении к санкциям, которые вводят в отношении Беларуси, Александр Лукашенко ответил:
– А санкции – вводите. Поживем, увидим, к чему это приведет.
Он призвал успокоиться, взять голову в руки и подумать, как всем выходить из этой ситуации:
– Вы же развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы хотите победить в этой войне? Не будет победителей. А если будет, то это не вы. Поэтому успокойтесь. Пока мы терпеливо это переносим, давайте сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения. Потому что увязнем настолько, что обратного пути не будет. Это мой вам совет.
Фото: БЕЛТА