Лукашенко – журналистам: вы в силах найти ответ деструктивному воздействию на сознание белорусов

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БЕЛТА

, – обратил внимание Глава государства.Президент выразил убеждение, что журналистам под силу найти адекватный и профессиональный ответ агрессивному деструктивному воздействию на сознание белорусов., – подчеркнул Александр Лукашенко.Белорусский лидер пожелал делегатам и участникам съезда БСЖ сил, здоровья и творческой энергии в достижении профессиональных высот и успехов в решении стратегических задач национальной безопасности государства.