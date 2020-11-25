Лукашенко – журналистам: вы в силах найти ответ деструктивному воздействию на сознание белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов, сообщили sb.by в пресс-службе Главы государства.
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«Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики. Превращает информационное медиапространство в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и Беларусь, – обратил внимание Глава государства. – Инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность».
Президент выразил убеждение, что журналистам под силу найти адекватный и профессиональный ответ агрессивному деструктивному воздействию на сознание белорусов. «Это наш рубеж обороны, который мы в год 75-летия Великой Победы должны отстоять вместе. В честь наших предков, подаривших мир и свободу родной земле, мы обязаны защитить народ от экстремизма и радикализма нового времени», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Белорусский лидер пожелал делегатам и участникам съезда БСЖ сил, здоровья и творческой энергии в достижении профессиональных высот и успехов в решении стратегических задач национальной безопасности государства.
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