Лукашенко: зарплаты у частников не могут быть ниже, чем на ведущих госпредприятиях

Об этом Глава государства заявил сегодня в ходе посещения ЗАО "Атлант". Когда речь зашла о зарплатах, Александр Лукашенко дал такое поручение Администрации Президента и Правительству:

– Надо взять примерно десять ведущих предприятий страны (МАЗ, "Атлант", БЕЛАЗ), которые имеют самый высокий уровень зарплат. Взять среднюю зарплату этих десяти и довести до всех частников. Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам, специалистам, чем десять ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем зарплату у тех, кто себя считает свободным от всего.

Фото: БЕЛТА