Лукашенко: задержано немало людей, которые хотели дестабилизировать обстановку в стране

Об этом Президент заявил сегодня на совещании по вопросам безопасности избирательной кампании. Глава государства заявил, что кроме 33 боевиков ЧВК Вагнера, в стране задержано немало людей, которые – уже доказано – ставили перед собой прямую цель дестабилизации обстановки в Беларуси:

– Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки – все известно. До чудес иногда доходит. Все средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатыми на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители.

По словам Александра Лукашенко, в этих хитросплетениях все решают деньги, а принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения:

– Неважно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к Демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и пою. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало.