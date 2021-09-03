Лукашенко – юным футболистам: если у вас перед глазами доллар, вы никогда не станете спортсменами

Президент сказал об этом на церемонии открытия детско-юношеского футбольного центра ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск». Глава государства дал воспитанникам центра совет как человек, который в свое время тоже играл в футбол:



– Если вы решили играть в эту прекрасную игру, самую популярную в нашей стране и во всем мире, и у вас перед глазами зеленый цвет (я имею в виду доллар, ну, может, евро), вы никогда не станете футболистами и спортсменами. Вы должны приходить сюда для того, чтобы играть в футбол. И если вы будете стремиться к этому на начальном этапе своей жизни, вы получите материальное вознаграждение для того, чтобы нормально жить. Это я вам обещаю. Государство это обеспечит вам. Все остальное дальше за вами: будете играть – будете и зарплату получать, и все остальное. Не будете играть – вы будете просто неконкурентоспособны, извините за эту откровенность. Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо.



Глава государства сделал акцент на трудолюбии:



– Хотите играть? Играйте! Вы должны этим заниматься каждый день с утра до вечера. И как Эдуард Васильевич Малафеев говорил, с мячом вы должны спать. Если вы этого не понимаете – вы не футболисты.



Александр Лукашенко обратил особое внимание на то, что у нынешних атлетов для самореализации есть все необходимое, в отличие от людей его поколения:



– Тогда не было таких условий. Мы даже мечтать не могли об этом. Это все создано за счет белорусского народа. Я хочу, чтобы вы это помнили. А вы будете помнить это только тогда и понимать, если вас к этому сподвигнут ваши наставники. Тренеры. Все зависит от тренера. Спортсмен может сделать все, чему его обучит и заставит делать тренер. Нет тренера – нет команды, нет спортсменов.



По словам Президента, вопросы есть и к административному аппарату спортивной отрасли. Это станет темой отдельного разговора. Но главный посыл адресован к игрокам – как основного состава, так и подрастающего поколения:



– Будьте патриотами своей страны. Вы не для меня играете. Вы играете для тех людей, которые платят вам деньги… Вы играете для того, чтобы устроить свою жизнь. Жизнь спортсмена (трудовая жизнь. – Прим. ред.) очень короткая. После 30 лет у нас уже вроде бы и не спортсмен. Хотя те, кто хочет играть, играет. Но это единицы. Поэтому за эту жизнь (спортивную. – Прим. ред.) вы не только должны научиться играть, сделать себя, заработать какие-то средства на будущее, но и после 30 люди же живут. А это значит, что кроме этой игры нужно учиться. Это очень тяжелая жизнь. Но вы сами выбрали такую судьбу. Постарайтесь, ребята, пройти эту жизнь так, как надо в этом возрасте. В этом возрасте вы делаете самих себя. Не для меня и даже не для родителей. Вы для себя это делаете. Если вы будете стремиться стать спортсменами настоящими, если вы будете любить свою страну, свою Родину, считайте, что мы договорились и поддержку вы всегда получите.



В то же время Глава государства обратил внимание спортсменов на то, что и при нынешнем уровне поддержки им обижаться не на что:



– Но вам и обижаться нечего. Если бы не этот «плохой» Президент, вас вообще бы не было – динамовской команды. Это я уже министра позвал, напряг Парк высоких технологий, чтобы они вас профинансировали. Но они мне задают вопрос каждый год: Александр Григорьевич, а когда мы увидим результат?



Президент напомнил об обязательстве, которое взяла на себя динамовская команда:



– Поклялись, что в этом году вы минимум получите какие-то медали. А потом повторите динамовский успех эпохи Малафеева. Вот этого мы от вас ждем.