Лукашенко: я никогда не был против ношения масок, но культура их использования есть только у врачей

Об этом Глава государства заявил во время посещения Лидской центральной районной больницы.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что после его недавних заявлений о масочном режиме и вакцинации в кругах беглой оппозиции его стали называть ковид-диссидентом. Президент отметил, что никогда не выступал против ношения масок, но, по его мнению, культура использования защитных средств есть только у врачей, а граждане, как правило, не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации при ношении масок, поэтому их использование таким образом неэффективно. В то же время Александр Лукашенко отметил, что правильное соблюдение масочного режима полезно:
– Я был бы рад, если бы люди, которые находятся в зоне риска (здравоохранение, социальное, торговля, бытовое, транспорт, культура, спорт и так далее), тоже в помещениях надевали маски. Но маска – это их дело. Вот тут мы тем более не должны настаивать. Надо – люди наденут… Но мое железное требование – никого не заставлять.
Высказался Глава государства и по поводу вакцинации. Он подчеркнул, что российская и китайская вакцины сегодня показали себя гораздо лучше, чем западные. К тому же в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Поэтому завозить в страну западные аналоги не имеет смысла.
– Нам этого хватает. Поэтому говорить о том, что Лукашенко против вакцинирования – глупости. Вы доказали на практике: провакцинировался – меньше болеешь, а если заболел – жить будешь, вылечим. Вот что очень важно. Поэтому вакцинироваться надо. Поэтому то, что мы приняли решение делать свою вакцину, – это было хорошее решение. Я за то, чтобы вакцинировать. Но не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия.
Владимир Караник отметил: первым компонентом вакцины от коронавируса по области привит 31 процент жителей региона.
– Вроде бы и не очень много, но работников здравоохранения привито 93,5 процента, образования – около 80, социального обслуживания, включая тех, кто трудится в домах круглосуточного пребывания, – 98. Здесь вопросов быть не может, они работают со стариками. Торговля и общественное питание – убеждением, стимулированием, без агрессивного воздействия достигли 64,5 процента. Бытовое обслуживание – более 70...
– То есть зоны риска ты закрыл под 60 и больше процентов? – поинтересовался у Владимира Караника Президент.
– Эти люди оказывают больше всего влияния на распространение эпидпроцесса, потому что у них много контактов, – пояснил Владимир Караник, добавив, что пожилые и лица с хроническими заболеваниями тем временем могут в случае заболевания коронавирусом оказать наибольшую нагрузку на систему. И тех и других первым компонентом, по его словам, привито около 67–70 процентов.
– Начали прививать беременных. 3,2 процента. Но учитывая, что разрешение получено недавно, думаю, что темп хороший.
В фокусе нынешнего внимания – студенты:
– Им нужно именно разъяснять, отвечать на вопросы, снимать страхи, чтобы это не превратилось в палочно-галочную систему. Они не увеличат нагрузку на систему здравоохранения, но могут, особенно на каникулах, привезти эту болезнь своим престарелым родственникам.
Фото: БЕЛТА