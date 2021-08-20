Лукашенко: я никогда не был предателем

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что никогда не был и не будет предателем. Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград представителям силовых ведомств, сообщает БЕЛТА.
"Запомните: я никогда не был предателем. Я по натуре военный человек. Мне это доказывать не надо. Вы всегда для меня будете моими детьми", - подчеркнул Глава государства.
Он отметил, что Беларусь - относительно небольшая, средняя по европейским масштабам страна, но очень продвинутая в интеллектуальном отношении. Страна, которая не обладает большими ресурсами, а потому в обезумевшем от пандемии и прочих вопросов мире нужно быть очень аккуратными и осторожными. "Мы справимся со всеми вызовами, но каждый должен делать свое дело. Вы прекрасно сделали свое дело. Я должен делать свое. Это на виду у вас", - сказал Александр Лукашенко.
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Фото: БЕЛТА