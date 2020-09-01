Лукашенко: я хочу защитить то, что мы 25 лет создавали своими руками

Об этом Президент заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов. В частности, отвечая на вопрос о предательстве некоторых людей, которые в свое время были на стороне власти, Глава государства посоветовал особо не напрягаться по этому поводу: ​



– Я напрягаюсь только по одному поводу. Я хочу защитить то, что мы 25 лет, четверть века, создавали своими руками. Мы из руин, из пепла подняли эту страну. За мной тысячи, миллионы людей. Дело здесь не во власти. Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей.



По словам Александра Лукашенко, революция, слом власти повлекут за собой даже не люстрацию, а резню:



–​ И то, что произошло в Украине, это будут цветочки. У нас будут ягодки. Вы понимаете, кто за нас взялся, и вы видите, кто управляет. Они с огнем играются… Никто нас не наклонит.