Лукашенко высказался о выступлении нашей хоккейной сборной в матче с Польшей: физкультура есть, а большого спорта нет

Посещая Петриковский горно-обогатительный комплекс, Глава государства высказался о поражении нашей хоккейной сборной от Польши во вчерашнем матче олимпийской квалификации:
– Великие хоккеисты поехали – проиграли Польше. Хоккей там вообще непопулярен, занимается двадцать человек. Ну как так можно?! А ты им деньги, деньги, деньги, – обратился Президент к генеральному директору «Беларуськалия» Ивану Головатому. – Смотри с деньгами… Ну даст «Беларуськалий», но ты дай результат. А то мы поехали, «удивили» весь мир в Токио (со знаком минус). Ты все эти косяки знаешь. И мы финансируем. Физкультура есть, а большого спорта нет.
В общении с трудовым коллективом Петриковского ГОК поражение наших хоккеистов Александр Лукашенко назвал позором.
Фото: БЕЛТА