Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался насчет последствий погромов на улицах Минска. Соответствующее заявление он сделал сегодня при представлении Андрея Шведа в должности Генерального прокурора Беларуси, информирует БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание: ликвидация последствий беспорядков на столичных улицах стоит значительных средств и необходимо, чтобы причинившие ущерб возмещали соответствующие затраты.
– После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил, – сказал Александр Лукашенко. – А платить надо. Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет, – подчеркнул белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко высказался насчет последствий погромов на улицах Минска
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