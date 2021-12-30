Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Беларуси Михаила Козинца

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Михаила Козинца в связи со смертью известного дирижера. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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– Свою судьбу он связал с сохранением и развитием лучших традиций национального музыкального искусства, сделал огромный вклад в обогащение белорусских духовных ценностей, – говорится в соболезновании.
Глава государства отметил, что творческая деятельность Михаила Козинца стала примером для молодых артистов и настоящей гордостью Национального академического народного оркестра Беларуси имени И. Жиновича.
– Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, – подчеркнул Александр Лукашенко.