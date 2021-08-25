Лукашенко: выращивание арбузов – это не пиар какой-то

Александр Лукашенко сегодня во время поездки в Логойский район упомянул о своем приусадебном участке, на котором он не просто выращивает те или иные культуры, а экспериментирует, лично проверяет наработки белорусских ученых.
– Арбузы – это не потому, что пиар какой-то. Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей – это вопрос номер один, – подчеркнул Президент и рассказал, что изначально выбрал два сорта, которые и были высажены.
– Лет пять назад я говорил: придет время – и мы будем возделывать эту культуру, – добавил Глава государства. Он отметил, что сегодня белорусские арбузы по вкусу не хуже, чем зарубежные. В частности, те, которыми его угощал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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