Об этом Глава государства заявил, выступая на Республиканском бале выпускников:
- У вас великий сегодня день. Очень великий. И вы будете помнить всегда этот день, через годы. Но это песчинка даже в вашей жизни. Через несколько лет вы поймете, что это даже не ступенька в вашей жизни, как принято говорить. Все – впереди. И самое главное – дети. Вот дети у вас скоро будут. И вот это в жизни самое главное. Чтобы они были счастливыми, чтобы они не болели, были всегда здоровыми, чтобы они приносили вам только радость. Может, вы этого сейчас не понимаете, но точно поймете в течение ближайших два-три года. Это будет главным – ваше устройство дома, ваша семья, ваши дети. Дети, дети и еще раз дети. Поэтому думайте о будущем. Думайте, чтобы потом перед детьми стыдно не было.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – выпускникам: думайте, чтобы потом перед детьми стыдно не было
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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