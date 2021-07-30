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  2. Лукашенко: все эти борцы с режимом – самые обычные уголовники

Лукашенко: все эти борцы с режимом – самые обычные уголовники

Оперативная работа с радикальными интернет-ресурсами дала конкретные результаты. Так, численность участников радикального телеграм-сообщества "ОГСБ" сократилась в пять раз. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.


Отметив, что белорусские правоохранители достаточно открыто вели оперативную работу по выявлению радикальных и экстремистских ресурсов, Глава государства подчеркнул:

– Впервые в нашей истории предоставляли в таком количестве факты, видео- и аудиоконтент разработанных мероприятий в СМИ. Все это привело к массовому выходу людей из чатов и телеграм-каналов. Многие пользователи зачистили свои публикации в социальных сетях и на интернет-ресурсах. Например, численность участников радикального телеграм-сообщества "ОГСБ" сократилась в пять раз. Боятся, прятаться начали. Это, конечно, не значит, что все одумались, осознали. Их деятельность просто парализована. И западными кураторами уже наверняка ведется поиск новых ниш и новых инструментов влияния на так называемое гражданское общество с целью продвижения «либеральных демократических ценностей».

Однако, заметил Александр Лукашенко, не все некоммерческие организации деструктивны:

– И вы, руководители местных органов власти, должны видеть, где действительно помогают старикам, инвалидам, жертвуют церкви, занимаются экологией – без политики. И должны фиксировать, где под видом добрых дел нас пытаются расшатать.


Говоря об элементах "мягкой силы", Президент остановился на деятельности отдельных коммерческих организаций, которые активно оседлали тактику НКО:

– Правоохранительными органами выявлена целая сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства. Государства, которое они сначала обокрали, реализуя незаконные схемы обогащения и уклонения от уплаты налогов, в том числе через зарплаты в конвертах (сейчас целая группа людей этим занимается).

Александр Лукашенко пояснил:

– Руководители этих предприятий сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах, а также производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям. Таким, как повреждение автотранспорта правоохранительных органов. Дошло до того, что отдельные частники отказывали сотрудникам прокуратуры в доступе к камерам видеонаблюдения. В то же время предоставляли видеоконтент с мест протестных событий деструктивным телеграм-каналам.

При этом Глава государства обратил внимание:

– Главное то, что все эти борцы с режимом – самые обычные уголовники. На каждом статья: от неуплаты налогов до мошенничества в особо крупных размерах.

Фото: БЕЛТА
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