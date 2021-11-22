Лукашенко: вопрос о едином президенте в Союзном государстве не стоит в повестке дня

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании Би-би-си, сообщает БЕЛТА.
Один из вопросов касался интеграции с Россией и возможности появления президента Союзного государства.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия много лет назад взяли курс на интеграцию и строительство единого Союзного государства. "Вы – с Америкой, я – с Россией. В чем проблема? У вас больше, чем Союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза (Трамп сказал), вы ушли".
"А вопрос "один президент", "два президента"… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такой вопрос в повестке дня не стоит", – заявил Александр Лукашенко.