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  2. Лукашенко: вопрос о едином президенте в Союзном государстве не стоит в повестке дня

Лукашенко: вопрос о едином президенте в Союзном государстве не стоит в повестке дня

 Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании Би-би-си, сообщает БЕЛТА.


Один из вопросов касался интеграции с Россией и возможности появления президента Союзного государства.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия много лет назад взяли курс на интеграцию и строительство единого Союзного государства. "Вы – с Америкой, я – с Россией. В чем проблема? У вас больше, чем Союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза (Трамп сказал), вы ушли".

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Президент пояснил значение слова "союз" в данном контексте: это выстраивание отношений двух суверенных, независимых государств. "Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы. Формируя свой союз с середины 1990-х годов, еще начиная с Ельциным, четко определялись, что это будут две страны – Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство", – подчеркнул белорусский лидер.

"А вопрос "один президент", "два президента"… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такой вопрос в повестке дня не стоит", – заявил Александр Лукашенко.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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