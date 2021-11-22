Лукашенко: вопрос о едином президенте в Союзном государстве не стоит в повестке дня

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Один из вопросов касался интеграции с Россией и возможности появления президента Союзного государства.Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия много лет назад взяли курс на интеграцию и строительство единого Союзного государства.Президент пояснил значение слова "союз" в данном контексте: это выстраивание отношений двух суверенных, независимых государств.– подчеркнул белорусский лидер.– заявил Александр Лукашенко.