Премии вырастут с 5 до 20% от оклада. Лукашенко внес изменения в Указ об оплате труда бюджетников

С 1 июля 2021 года увеличивается размер средств, направляемых на премирование, с 5% до 20% от суммы окладов работников. Размер единовременной выплаты на оздоровление вырастет с 0,5 до 1 оклада в год с 1 января 2022 года.– отметили в пресс-службе Главы государства.