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  2. Премии вырастут с 5 до 20% от оклада. Лукашенко внес изменения в Указ об оплате труда бюджетников

Премии вырастут с 5 до 20% от оклада. Лукашенко внес изменения в Указ об оплате труда бюджетников

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря подписал Указ № 482, которым вносятся изменения в нормы Указа № 27 от 18 января 2019 года "Об оплате труда работников бюджетных организаций". Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.


С 1 июля 2021 года увеличивается размер средств, направляемых на премирование, с 5% до 20% от суммы окладов работников. Размер единовременной выплаты на оздоровление вырастет с 0,5 до 1 оклада в год с 1 января 2022 года.

"Указ направлен на восстановление стимулирующей функции премиальных выплат, а также усиление социальной защищенности работников при уходе в трудовой отпуск за счет повышения размера такой социальной гарантии, как единовременная выплата на оздоровление", – отметили в пресс-службе Главы государства.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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