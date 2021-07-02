Лукашенко – ветеранам: не сомневайтесь, вашу Великую Победу мы не отдадим

Сегодня во Дворце Республики на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, Александр Лукашенко отдельно обратился к ветеранам и тем, кто положил жизнь на восстановление Беларуси после войны:
– Понимаю, как больно вам смотреть на попытки перекроить летопись времен, назначить новых победителей, обелить преступников и навязать нашей молодежи фальшивых героев. Даже не сомневайтесь: вашу Великую Победу мы никому не отдадим! Это дело чести не только нашего поколения.
На этих словах речь Президента участники собрания прервали овациями. Александр Лукашенко продолжил:
– Всем, кто сознательно искажает факты, и тем, кто заблудился, запутался, напомню. Это не коалиция западных союзников гнала гитлеровских агрессоров от Москвы до самого Берлина! Не союзники уничтожили коричневую чуму там, где она зародилась! Не они освободили от захватчиков Советский Союз, нашу Беларусь и Минск!
Глава государства констатировал, что это советский народ, мы, белорусы, не покорились: народ встал на защиту своей Родины, и миллионы людей – воины Красной армии, подпольщики и партизаны – сражались с врагом с первого до последнего дня. Те, кто не воевал, помогали отрядам провизией, прятали и лечили раненых, ежедневно рисковали своей жизнью во имя спасения Отечества.
– Поэтому подвиг советского народа незыблем, как и дата празднования Дня Независимости Беларуси. Мы знаем, что многие из вызовов нашей государственности и суверенитету, с которыми мы сталкиваемся сегодня, уходят своими корнями в годы Великой Отечественной войны. Скажу больше, мы столкнулись с феноменом «отложенного действия» коллаборационизма в реалиях нашего времени. Не впервые в истории Беларуси появляются «змагары», которые теряют связь с родной землей и участвуют в преступлениях против собственного народа, – заключил белорусский лидер.
В пример он привел период Отечественной войны 1812 года, когда часть местной элиты встала под знамена наполеоновской армии, события Первой и Второй мировых войн, когда предатели присягнули кайзеровской и гитлеровской Германии.
– Так, к сожалению, отчасти случилось и в наши дни, – продолжил Александр Лукашенко. – На авансцену вышли современные коллаборанты – идейные последователи, среди которых есть и потомственные наследники нацистов. Я уже недавно говорил: мы думали, что очередной этап, как вы ее называете, "цветной революции" – а точнее сказать, мятежа – чисто экономический. При этом я всегда вас предупреждал, что это еще не конец.
Александр Лукашенко сообщил, что уже подтверждено: этот этап не ограничивается экономикой. Это террор. И привел факты:
– Сегодня вскрыты «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих террористических «спящих» ячеек, о которых недавно говорил задержанный Роман Протасевич (нам это давно было известно), – насильственная смена власти в день Х. Они сами пока не знают, что это за день Х. К нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство. Координаторы – Литва, Польша, Соединенные Штаты Америки, Украина и Федеративная Республика Германия.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – ветеранам: не сомневайтесь, вашу Великую Победу мы не отдадим
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