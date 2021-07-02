Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко – ветеранам: не сомневайтесь, вашу Великую Победу мы не отдадим

Лукашенко – ветеранам: не сомневайтесь, вашу Великую Победу мы не отдадим

Сегодня во Дворце Республики на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, Александр Лукашенко отдельно обратился к ветеранам и тем, кто положил жизнь на восстановление Беларуси после войны:


– Понимаю, как больно вам смотреть на попытки перекроить летопись времен, назначить новых победителей, обелить преступников и навязать нашей молодежи фальшивых героев. Даже не сомневайтесь: вашу Великую Победу мы никому не отдадим! Это дело чести не только нашего поколения.

На этих словах речь Президента участники собрания прервали овациями. Александр Лукашенко продолжил:

– Всем, кто сознательно искажает факты, и тем, кто заблудился, запутался, напомню. Это не коалиция западных союзников гнала гитлеровских агрессоров от Москвы до самого Берлина! Не союзники уничтожили коричневую чуму там, где она зародилась! Не они освободили от захватчиков Советский Союз, нашу Беларусь и Минск!

Глава государства констатировал, что это советский народ, мы, белорусы, не покорились: народ встал на защиту своей Родины, и миллионы людей – воины Красной армии, подпольщики и партизаны – сражались с врагом с первого до последнего дня. Те, кто не воевал, помогали отрядам провизией, прятали и лечили раненых, ежедневно рисковали своей жизнью во имя спасения Отечества.

– Поэтому подвиг советского народа незыблем, как и дата празднования Дня Независимости Беларуси. Мы знаем, что многие из вызовов нашей государственности и суверенитету, с которыми мы сталкиваемся сегодня, уходят своими корнями в годы Великой Отечественной войны. Скажу больше, мы столкнулись с феноменом «отложенного действия» коллаборационизма в реалиях нашего времени. Не впервые в истории Беларуси появляются «змагары», которые теряют связь с родной землей и участвуют в преступлениях против собственного народа, – заключил белорусский лидер.

В пример он привел период Отечественной войны 1812 года, когда часть местной элиты встала под знамена наполеоновской армии, события Первой и Второй мировых войн, когда предатели присягнули кайзеровской и гитлеровской Германии.

– Так, к сожалению, отчасти случилось и в наши дни, – продолжил Александр Лукашенко. – На авансцену вышли современные коллаборанты – идейные последователи, среди которых есть и потомственные наследники нацистов. Я уже недавно говорил: мы думали, что очередной этап, как вы ее называете, "цветной революции" – а точнее сказать, мятежа – чисто экономический. При этом я всегда вас предупреждал, что это еще не конец.

Александр Лукашенко сообщил, что уже подтверждено: этот этап не ограничивается экономикой. Это террор. И привел факты:

– Сегодня вскрыты «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих террористических «спящих» ячеек, о которых недавно говорил задержанный Роман Протасевич (нам это давно было известно), – насильственная смена власти в день Х. Они сами пока не знают, что это за день Х. К нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство. Координаторы – Литва, Польша, Соединенные Штаты Америки, Украина и Федеративная Республика Германия.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Мужская сборная Беларуси по волейболу занимает 43-е место в рейтинге FIVB
Чайчиц: важно помнить, какой ценой нам досталась независимость
Более 1 млн человек пострадали из-за наводнений на юго-востоке Китая
Нардеп Украины: Лукашенко – лидер не просто нации, а всего постсоветского пространства
Определены действия нотариуса при представлении интересов заявителя в организации по госрегистрации
Футболисты "Минска" и "Сморгони" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
Фотофакт: выставка живописи Анатолия Желудко открылась в Бресте
Пловец Иван Шамшурин установил национальный рекорд на дистанции 200 м баттерфляем
Войска США покинули Баграм – крупнейшую авиабазу Афганистана
Фотофакт. В Пекине с размахом отпраздновали столетие Коммунистической партии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Внутри нас
Названы напитки, которыми невозможно утолить жажду
Лукашенко: в политической блокаде мы найдем новые возможности для экономического и технологического развития
В Бресте ярким молодежным флешмобом отметили "Дзень вышыванкі"
Врач объяснил, какое количество родинок на теле увеличивает риск развития опасного заболевания
Лукашенко об организаторах терактов: они перешли черту
Лукашенко поименно перечислил планировавших переворот террористов
Лукашенко – ветеранам: не сомневайтесь, вашу Великую Победу мы не отдадим
Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азарёнка
Лукашенко: уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты
Лукашенко: мы продолжим наш исторический путь. Сделаем все, чтобы сохранить независимость родной земли
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Психология Великой Победы
В Гомеле появился «Зеленый лабиринт»
Лукашенко: мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы
Макей выступил с видеообращением в ходе заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
Лукашенко: нет другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы
В Украине возбудили дело в отношении СБУ по иску Моргенштерна
Лето в Беларуси: Лепельское озеро и город Лепель сняли с дрона
В Черногории ослабят ограничения в связи с улучшением эпидемиологической ситуации
ГАИ Минска ищет очевидцев ДТП на Игуменском тракте
Врач высказался о "лечении" онкологических заболеваний содой
Фотофакт. Минск готовится встречать День Независимости
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слишком радужные лица
Через пункт пропуска «Брест» пытались провезти снюс и трамадол
Где в Минске ограничат движение транспорта 3 июля из-за праздничных мероприятий
Температура воздуха в Беларуси в июне была на 3,5 градуса выше нормы
В Гомельском районе торжественно ввели в эксплуатацию 120-квартирный жилой дом
ВОЗ: вариант коронавируса "Дельта" обнаружен в 98 странах
В океан у Гавайских островов упал грузовой Boeing 737
Централизованное тестирование по физике прошло без нарушений
Ограничение на посещение лесов еще действует в трех районах Беларуси
Савиных: роль парламентских структур в укреплении атмосферы доверия и взаимного сотрудничества высока
За минувшие сутки в Беларуси выявили 1118 случаев коронавируса, выписаны 1144 пациента
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Космос для всех
Развеян миф о том, что вакцина от кори и краснухи вызывает аутизм у детей
Сегодня в Гомеле ввели участок городской транспортной магистрали
Тропический шторм "Эльза" усилился до урагана
Авторы