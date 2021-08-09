Лукашенко: в условиях информационной войны белорусские и российские СМИ должны выступать вместе

Отвечая на вопрос о союзных СМИ во время «Большого разговора с Президентом», Александр Лукашенко рассказал, что ставит российские СМИ, особенно «Россия 1», в пример белорусским.

– Кто бы мог подумать, что РТР обойдет ОРТ? Они сделали мощь, – подчеркнул Президент.

По словам Александра Лукашенко, когда Беларусь просила у этих телеканалов оказать информационную поддержку, по определенным причинам помогали не всегда.

– Ну неужели россияне не должны поддержать нашу позицию? Где-то диктор для отцепки сделает в лучшем случае маленькое заявление – и все. О каком пространстве можно рассуждать, если мы только по некоторым направлениям взаимодействуем? Защищаем тут, как Брестская крепость стоим, – отметил Президент. Он также рассказал о 110 млн долларов, которые требуют российские каналы, чтобы показать репортажи о Беларуси.

– Но вы должны знать, какой у вас младший брат. Дайте нам возможность россиянам сказать, какие мы.

Президент особо отметил телеканал "Мир", с которым у Беларуси хорошие взаимоотношения:

– Это единственный масштабный канал, с которым можно договориться.

При этом он обратил внимание на то, как российское телевидение показало фестиваль «Славянский базар в Витебске»:

– Когда они его показали? Ночью, когда все спят. Так что есть много вопросов, по которым нам надо активно работать. И когда против нас развернута информационная война, в этой войне надо быть вместе.

Александр Лукашенко подчеркнул, что он выступает за общее информационное пространство:

– Чтобы имели равные права и мы могли продвигать и предлагать свои продукты. К тому же ТРО "Белрос" надо больше давать материала, их привлекать. Ведь канал раскручивается на информации, на продукте. Это наш канал, и он никому глаза колоть не будет. И таким образом формировать общее информационное пространство.

Президент задал вопрос, почему бы россиянам не показать документальный фильм СТВ "2020" о поствыборных событиях прошлого года.

– Почему бы не показать в России, что делается все один к одному, как будет у них? Давайте покажем россиянам, что пережил младший брат. Но думаю, это будет непросто, – подчеркнул белорусский лидер.

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