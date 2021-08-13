Лукашенко: в спорте необходимо создать систему "лифтов"

Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время посещения ФОК "Тихиничи". Эта система должна обеспечить условия для быстрой и полной реализации потенциала спортсменов из регионов. В том числе и из сельской местности. При этом старшее поколение атлетов должно способствовать продвижению молодых. Глава государства отметил:



– Ну не можешь уже заслуженный (спортсмен. – Прим. ред.) – иди тренером. Мы тебя устроим. Но надо освободить дорогу способным людям. Чтобы с любой деревни – если хочет и может, дает результат – мгновенно поднимался. Надо дать им возможность быстро подниматься, чтобы он тренировался и понимал, что его нигде не закупорят, не застопорят.



Президент отметил, что большую активность в продвижении своих подопечных должны проявлять и тренеры. На местах – прежде всего.

