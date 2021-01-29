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  2. Лукашенко: в прошлом году градус политизации общества достиг высшей точки

Лукашенко: в прошлом году градус политизации общества достиг высшей точки

Об этом Президент говорил на встрече со студенческой молодежью. Обращаясь к молодым людям, Александр Лукашенко сказал:

– Как родителю мне, конечно, хотелось бы знать, о чем вы думаете на самом деле и чего хотите в этой жизни. Как Президенту мне важно понимать, насколько личные планы и мечты вы соотносите с государственными интересами. С учетом повышенного внимания молодежи к политическим процессам в стране особенно волнует, одинаково ли мы с вами понимаем эти интересы. И вообще, задумываетесь ли вы на эту тему?

По словам Главы государства, в прошлом году градус политизации общества достиг высшей точки:

– И сейчас речь не о том, кто и где за рубежом подогревал эти протесты. Вопрос в другом: почему часть общества, среди которых оказались и вы, молодые белорусы, позволила себя подогреть? Почему мы позволили внести в наш общий дом – в  Беларусь – разлад? Не только в страну, но даже в семьи. Ведь мы так гордились своей мудростью и разборчивостью, своей толерантностью, единством, стабильностью. А учитывая развитие событий, осмелюсь предположить, что на тему, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь, задумываются далеко не все. 
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