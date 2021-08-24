Лукашенко: в мире идет война за ценности

Во время Республиканского педагогического совета Глава государства напомнил о том, что сегодня в мире сложная обстановка:
– Время непростое. Я уже говорил, что в мире идет война за ценности. В их числе и то, что нам удалось сохранить: классическая система образования, которая основана на содержании и методологической основе, равный для всех детей и молодежи доступ к получению знаний, востребованной профессии, гарантированное первое рабочее место независимо от места проживания, происхождения и достатка.
Президент подчеркнул, что это достижения, которыми не каждая называющая себя благополучной страна может похвастаться. В Беларуси же они закреплены на законодательном уровне.
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