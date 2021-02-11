Лукашенко: в историю страны 2020-й войдет как год мужества белорусских медиков

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Президент напомнил о том, что он вместе с ними лично побывал в больницах и красных зонах:Отдельно Александр Лукашенко высказался о необходимости организовать бесплатную вакцинацию белорусов от коронавируса:Рассказал Глава государства и о разговоре с Председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого стороны условились, что Китай предоставит Беларуси и свою вакцину. По словам Александра Лукашенко, есть определенные договоренности и о том, что китайцы могут помочь нам организовать и свое производство вакцины:Президент подчеркнул: нужно это не только для того, чтобы людей от вируса защитить сейчас., – заключил он.