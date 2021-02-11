Лукашенко: в историю страны 2020-й войдет как год мужества белорусских медиков

Об этом Глава государства заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании. Говоря о социальной направленности государства, Александр Лукашенко напомнил о том, что в сфере социальной защиты в нашей стране функционируют более 150 учреждений интернатного типа, оказывается адресная социальная помощь:
Фото: БЕЛТА
– Однако время идет. Государство должно держать руку на пульсе, кто именно сейчас не защищен и кто нуждается в этой помощи. Сегодня это, например, больные коронавирусом, а также те, кто восстанавливаются после этой болезни. Современные технологии, цифровизация скоро уравняют возможности граждан, сняв все ограничения с людей с инвалидностью. Беларусь обладает качественной системой здравоохранения. Численность практикующих врачей растет почти на 30 процентов за десять лет. Несмотря на все трудности, увеличилось количество медицинских учреждений. Общество рассчитывает, что опыт борьбы с пандемией позволит вывести на качественно новый уровень стандарты медицинской помощи. С этой трибуны хочу сказать спасибо всем врачам, всему медицинскому персоналу, участвующему в борьбе с пандемией.
Президент напомнил о том, что он вместе с ними лично побывал в больницах и красных зонах:
– Видел, как они работают. В историю нашей страны 2020 год войдет как год мужества белорусских медиков.
Отдельно Александр Лукашенко высказался о необходимости организовать бесплатную вакцинацию белорусов от коронавируса:
– Что мы и делаем. Мы договорились с Россией. Мы будем буквально через некоторое время производить свою вакцину по российским технологиям. И я уверен, что в ближайшее время мы в Беларуси получим свою вакцину. Как бы для нас ни было это сложно.
Рассказал Глава государства и о разговоре с Председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого стороны условились, что Китай предоставит Беларуси и свою вакцину. По словам Александра Лукашенко, есть определенные договоренности и о том, что китайцы могут помочь нам организовать и свое производство вакцины:
– У нас есть хорошие специалисты. Мы всегда в Советском Союзе (и мы эту школу сохранили) производили вакцины, но в основном для животных. Технологии, как специалисты говорят, в чем-то, а кто говорит и во многом, похожи. Это дополнительное оборудование, надо еще что-то, что мы делаем и сделали. И наши ученые создадут вакцину.
Президент подчеркнул: нужно это не только для того, чтобы людей от вируса защитить сейчас.
– Мы поняли, что эта зараза, пусть не ковид, а какой-то «свинячий», «поросячий», птичий грипп к нам еще придут. И нам надо защищать людей в будущем. Поэтому мы, создавая сегодня вакцины от ковида, смотрим в будущее. Нам это пригодится в этом ошалелом мире. Поэтому вы должны понимать, что и это стоит огромных денег. Но если мы сегодня не сделаем в данном случае эту вакцину, мы будем в десятки раз больше платить за чужую в будущем. Поэтому это еще и вопрос спасения людей, – заключил он.
Опубликовано:
883
Лукашенко: в историю страны 2020-й войдет как год мужества белорусских медиков
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter