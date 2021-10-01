Лукашенко: в госструктурах должны работать профессионалы с твердой государственной позицией, патриоты

Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время совещания с руководством Администрации Президента. При этом он отметил:





– Во главе угла – чистота кадров. Не будет этой чистоты, если у нас порядка в головах не будет наверху, не надо будет от общества требовать этого порядка. В государственных структурах должны работать профессионалы с твердой государственной позицией, патриоты.



Что касается людей с иной позицией, то Президент на этот счет дал прямое поручение:



– Ваша задача: если таковые в этих структурах остались, немедленно до нового года зачистить. Пусть лучше не будет, если вы сомневаетесь, их, чем будут те, которые потом уедут за границы и будут рассказывать, какие у нас "итальянские забастовки" в госструктурах. Я не должен вам об этом напоминать. Но иногда приходится, потому что порой не хватает глубины изучения кандидатов на те или иные должности. На выходе мы их потом меняем, непозволительно долго открыты вакансии. Хотелось бы знать, как ведется работа с резервом кадров?



Президент обозначил четкие ориентиры, где искать резервы:



– У нас есть много толковых, классных, высокопрофессиональных ребят – полковников и даже генералов, которые в 50 –55 лет уходят на пенсию. Это непозволительно. Их надо использовать. И они с удовольствием, как показали некоторые разбирательства на моем уровне, готовы работать в гражданских структурах. Это хорошие организаторы. Это патриоты. Это преданные люди. Дисциплинированные. Я не говорю, что все повально, но их немало таких.



Глава государства настоятельно рекомендовал также искать резервы кадров в регионах:



– Именно там формируется руководитель, который прошел все ступеньки профессионального роста, походил, что называется, по земле. Побывал на заводе, у станка и знает, чем живут люди. И, когда вы выезжаете в области и районы, там вы черпаете информацию, которая касается всех направлений деятельности Администрации.



Александр Лукашенко обратил внимание на то, что видит поездки по регионам управленцев, в том числе и высших должностных лиц. Работа налажена, но есть и серьезная претензия:



– Вы оттуда не привезли ни одного живого человека: надежного, преданного и очень профессионального. Вот именно с этой целью надо туда ездить. Там, общаясь с населением, вы видите настроения в обществе, как на них влияет работа руководителей на местах. А это в том числе один из элементов формирования кадрового резерва.



Также при работе с регионами нельзя забывать, что работа с людьми всегда остается на первом плане. Президент подчеркнул:



– В первую очередь это работа с людьми. Решение проблем, с которыми они к нам идут, должно быть на особом контроле, как и выполнение поручений Президента.



Глава государства предупредил:



– Вы знаете, у меня есть возможность альтернативно подключить кадры для того, чтобы проверить в Правительстве, Администрации, Комитете госконтроля, как выполняются мои поручения. И если они не выполняются – вот тогда вам будет "итальянская забастовка". Я вас просто предупреждаю. Научитесь требовать от своих подчиненных, чтобы и они выполняли железобетонно ваши поручения. И у нас есть ресурс для того, чтобы на месте проверить выполнение поручений. Это помощники Президента. Расширены полномочия для этих должностных лиц. Притом они сами для себя прописали расширенные полномочия. Они могут и должны серьезно влиять на все внутренние вопросы управления и национальной безопасности.

