Лукашенко утвердил сроки проведения XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

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БЕЛТА

Основные мероприятия фестиваля пройдут с 16 по 20 июля. Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей из 73 государств. Пропуском для безвизового пересечения границы для зарубежных граждан будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо в концертном зале «Витебск».С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.