Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил сроки проведения XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
Фото: архив БЕЛТА
Основные мероприятия фестиваля пройдут с 16 по 20 июля. Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей из 73 государств. Пропуском для безвизового пересечения границы для зарубежных граждан будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо в концертном зале «Витебск».
С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.
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Лукашенко утвердил сроки проведения XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»
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