Лукашенко: умные люди в критической ситуации объединяются и идут за лидером, мы должны сплотиться

Об этом Глава государства заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании. Александр Лукашенко подчеркнул: свои мысли он высказывает не как Президент.
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– Представьте здесь на этой трибуне обычного человека. Но прежде ответьте на вопрос: что вы будете делать, если ваши враги, соперники, конкуренты будут советовать что-то сделать? Что вы сделаете? Кто-то сказал: сделаем наоборот. Аксиома. Это не мы придумали. Это от жизни. Если они тебе советуют сделать так – мы посомневаемся и сделаем наоборот. Если даже не думаем, но надо принимать решения, а враг тебе советует (в жизни всегда так бывало) – сделай. И еще: что делают умные люди, попав в сложную критическую ситуацию, и когда они сейчас не видят выхода из этой ситуации? Они объединяются и идут за лидером. Всегда было так, — заявил Глава государства. — Люди объединяются, сплачиваются вокруг конкретной личности, которая определена (или они хотят определять) и идут за этим лидером.
Так в истории человечества было всегда, напомнил Президент:
– И даже в тех войнах, которые мы напрочь не воспринимаем. Везде – в крупных баталиях, в бою, в событиях – был лидер и стоящие с ним соотечественники или те люди, которые шли плечом к плечу рядом. А сейчас давайте посмотрим, что нам советуют наши соперники. Не будем называть их врагами. Нам навязывают извне, а также рекомендуют изнутри некоторые. То ли за деньги, то ли просто заблудились. Разные люди есть. Они рекомендуют распределить полномочия, свободу личности, демократию в своем понимании, либерализм взглядов, убеждений, плюрализм и прочее-прочее-прочее. Звучит красиво. Но, как кто-то сейчас в зале сказал, давайте подумаем над этим. Давайте подвергнем сомнению, а по некоторым направлениям, продумав все это, сделаем, если нужно, как мы говорили, наоборот. Потому что звучит хорошо. И мы вроде не против. Мы не против демократии. И наше собрание сегодня – это демократия. Но мы не хотим той демократии, которую проповедовало самое демократическое государство, застрелив бесстрашную женщину, которая воевала за это демократическое государство.
О какой демократии идет речь? – спросил Президент.
– Я почему это говорю. Не потому что я против демократии, перераспределения полномочий – это будет. Я к тому, что мы всегда должны думать, не поддаваясь эмоциям, особенно если нам кто-то советует со стороны, видя в нас серьезнейших конкурентов. Советуют для того, чтобы нас обрушить. Наш человек в Украине, настоящий украинский патриот сказал: учитесь на чужих ошибках, давайте не будем повторять чужих ошибок. Есть горький опыт близких и родных нам друзей и людей. Мы его должны использовать. Поэтому еще раз повторяю: мы должны сплотиться. У нас не один лидер в стране, у нас на местах настоящие лидеры, – подчеркнул Глава государства.
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Лукашенко: умные люди в критической ситуации объединяются и идут за лидером, мы должны сплотиться
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