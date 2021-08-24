Лукашенко – учителям: все, что зависит от меня и от власти, мы сделаем для вас по максимуму

Об этом Глава государства заявил во время Республиканского педагогического совета.
– Давайте будем ближе к земле, не будем бросаться лозунгами и какими-то нереальными фразами, – предложил Александр Лукашенко. – Давайте посмотрим на себя. У нас есть все для того, чтобы дети получали нормальное образование и устраивались в этой жизни. Все, что зависит от меня и от власти, пока мы у власти, поверьте, мы сделаем для вас по максимуму. Последнюю копейку мы отдадим учителю… Без учителя нет страны.
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