Лукашенко требует прекратить эксперименты со школьными учебниками

На Республиканском педагогическом совете в Минске Президент отметил, что в независимой Беларуси с завидной регулярностью обновляются программы и учебники. Глава государства напомнил, что отдельные советские учебники выдержали более двадцати переизданий, отмечались государственными премиями, были написаны увлекательно, ярким и живым языком. Кроме того, их содержание имело выраженную развивающую и воспитательную составляющую.



– А что сегодня? Претензий к современным учебникам по-прежнему тьма, в том числе и со стороны вас, практикующих педагогов. Так быть не должно. Эксперименты с учебниками должны быть прекращены, – заявил Александр Лукашенко. – И вас, учителей в том числе, призываю: доведите до ума то, что написано, и тогда уже будете отчитываться. Надеюсь, что на моем уровне разговор про учебники последний.



Президент не согласен с тем, что в скором времени все заменит цифра:



– Учебник был и будет основным рабочим инструментом не только ученика, но и учителя, даже несмотря на стремительное развитие электронных образовательных ресурсов.



Конечно, от использования элементов дистанционного обучения, внедрения их в учебный процесс никуда не уйти. Это объективная необходимость. Вместе с тем Александр Лукашенко предостерегает:



– Цифровые возможности должны служить образовательным целям, а не развлекать учащихся. Учитель на уроке – это не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор. Это вопрос профессиональной пригодности и имиджа. Кстати, и статуса тоже.