Лукашенко требует до конца года решить вопрос о создании профсоюзных организаций на частных предприятиях

Такое поручение Президент озвучил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.







– Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Если только до конца года на частных предприятиях не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберемся по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны.

