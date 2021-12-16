Лукашенко требует дать зеленый свет отечественным производителям, готовым занять место иностранных конкурентов

Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении Беларуси. Он подчеркнул:
– Спокойной жизни за то, что мы боремся за свою землю и за право быть хозяевами на ней, нам никто не обещал. Поэтому сейчас как никогда нам нужно мобилизовать все ресурсы – производственные, технологические, финансовые, интеллектуальные – для того, чтобы и народ, и недруги видели, что мы состоявшееся государство.
Для этого, заметил Глава государства, Правительству, Национальному банку, местным властям и парламентариям предстоит выработать комплекс мер по поддержке и развитию внутреннего потенциала, расширению производства востребованных товаров и услуг.
– Речь идет даже не о помощи деньгами или особыми льготами. Зачастую следует просто убрать застарелые барьеры, преграды, какие-то ненужные согласования и прочую возню. Думаю, Администрации Президента и руководителям Парламента надо подготовить предложения, чтобы перенести в это время центр тяжести принятия решений на губернаторов. Чтобы они не бегали по правительственным кабинетам и не обращались к Президенту за какими-то лишними согласованиями. Я хотел, чтобы вы это услышали и реализовали.
Президент добавил:
– Если отечественный производитель готов занять внутренний рынок, где до этого хозяйничали иностранные конкуренты, надо дать зеленый свет таким инициативам и на всех уровнях власти оказывать им максимальное содействие. Думайте, как помогать таким инициативам! – поставил задачу Президент.
Глава государства заметил, что это касается всех – от председателя сельисполкома до Премьер-министра, правоохранительных и контролирующих органов.
– Если нужны дополнительные полномочия, в частности губернаторам, для быстрых решений на местах, внесите немедленно. Контроль будет за конечными результатами, есть результат – есть работа, нет результата – до свидания! Идет война. И сейчас не до бумажек, сейчас не до каких-то галочек, палочно-галочной системы, – заявил белорусский лидер.
Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны, это не активная позиция нашего народа, считает Александр Лукашенко:
– У нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начали. Поэтому всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе, без условий и ультиматумов. Радует, что в Правительстве и Нацбанке нет признаков истерии или нервозности. Этот деловой настрой надо сохранить и дальше.
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