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  2. Лукашенко требует дать зеленый свет отечественным производителям, готовым занять место иностранных конкурентов

Лукашенко требует дать зеленый свет отечественным производителям, готовым занять место иностранных конкурентов

Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении Беларуси. Он подчеркнул:


– Спокойной жизни за то, что мы боремся за свою землю и за право быть хозяевами на ней, нам никто не обещал. Поэтому сейчас как никогда нам нужно мобилизовать все ресурсы – производственные, технологические, финансовые, интеллектуальные – для того, чтобы и народ, и недруги видели, что мы состоявшееся государство.

 Для этого, заметил Глава государства, Правительству, Национальному банку, местным властям и парламентариям предстоит выработать комплекс мер по поддержке и развитию внутреннего потенциала, расширению производства востребованных товаров и услуг.

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– Речь идет даже не о помощи деньгами или особыми льготами. Зачастую следует просто убрать застарелые барьеры, преграды, какие-то ненужные согласования и прочую возню.  Думаю, Администрации Президента и руководителям Парламента надо подготовить предложения, чтобы перенести в это время центр тяжести принятия решений на губернаторов. Чтобы они не бегали по правительственным кабинетам и не обращались к Президенту за какими-то лишними согласованиями. Я  хотел, чтобы вы это услышали и реализовали.

Президент добавил:

– Если отечественный производитель готов занять внутренний рынок, где до этого хозяйничали иностранные конкуренты, надо дать зеленый свет таким инициативам и на всех уровнях власти оказывать им максимальное содействие. Думайте, как помогать таким инициативам! – поставил задачу Президент.

Глава государства заметил, что это касается всех – от председателя сельисполкома до Премьер-министра, правоохранительных и контролирующих органов.

– Если нужны дополнительные полномочия, в частности губернаторам, для быстрых решений на местах, внесите немедленно. Контроль будет за конечными результатами, есть результат – есть работа, нет результата – до свидания! Идет война. И сейчас не до бумажек, сейчас не до каких-то галочек, палочно-галочной системы, – заявил белорусский лидер.

 Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще  будут выработаны, это не активная позиция нашего народа, считает Александр Лукашенко:

– У нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начали. Поэтому всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе, без условий и ультиматумов. Радует, что в Правительстве и Нацбанке нет признаков истерии или нервозности. Этот деловой настрой надо сохранить и дальше.

Фото: БЕЛТА
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