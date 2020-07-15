Об этом Президент заявил на встрече с активом Витебской области:
Фото: БЕЛТА
– Ключевая задача в масштабах области и страны – развитие регионов. Это главное будет направление. Надо развивать регионы!
Александр Лукашенко напомнил, что в стране реализуются программы по ускоренному развитию городов и районов с населением около 80 тысяч человек. Эту работу начали с Орши:
– Здесь решено было сделать образец, пример, по которому должны развиваться такие регионы. У нас, по-моему, 11 таких городов, как Орша, и каждый имеет свою программу развития по примеру Орши. Спрос за выполнение этих программ будет очень серьезным.
То же самое касается развития сельских населенных пунктов, сказал Глава государства:
– Мы обозначили, в каком направлении будем развиваться. И будущая пятилетка будет посвящена этой малой родине. Нам надо поднять регионы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске, и желания у них было больше жить в агрогородке, нежели в Минске.
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Лукашенко: спрос за выполнение программ развития регионов будет очень серьезным
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