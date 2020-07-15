Лукашенко: спрос за выполнение программ развития регионов будет очень серьезным

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БЕЛТА

Александр Лукашенко напомнил, что в стране реализуются программы по ускоренному развитию городов и районов с населением около 80 тысяч человек. Эту работу начали с Орши:То же самое касается развития сельских населенных пунктов, сказал Глава государства: