Лукашенко: Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства, которое проходит в формате видеоконференции. В мероприятии также участвуют Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министры, руководители палат парламентов обеих стран, Государственный секретарь Союзного государства, приглашенные.



Открывая заседание, Александр Лукашенко поздравил российских партнеров, всех россиян с Днем народного единства, который сегодня отмечается в России. Глава белорусского государства выразил сожаление, что разного рода вызовы и угрозы для Беларуси и России, помноженные на неутихающую мировую пандемию, нарушили график регулярных встреч:



– Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности.