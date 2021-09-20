Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местных органов власти

Сегодня Президент Беларуси согласовал кадровые ротации в системе местных исполнительных и распорядительных органов.
Виталий Кулак, работавший председателем Жабинковского райисполкома, теперь будет возглавлять Каменецкий район.
На должность председателя Жабинковского райисполкома назначен бывший первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.
Александра Михеенко, работавшая председателем Чериковского райисполкома, отныне будет руководить Костюковичским районом.
Директор филиала «Витебское производственное управление «ПРУП «Витебскоблгаз» Евгений Семенычев возглавил администрацию Первомайского района Витебска.
На повышение пошел и руководитель Витебского филиала СООО «Мобильные ТелеСистемы» Владислав Андрейченко. Теперь он – директор СООО «Мобильные ТелеСистемы».
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