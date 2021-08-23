Лукашенко: ситуация в Афганистане – это гигантское поражение западной политики

Об этом Президент Беларуси заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая проходит в формате видеоконференции. Александр Лукашенко поблагодарил Президента России Владимира Путина за инициативу по проведению мероприятия и президента Таджикистана Эмомали Рахмона за его оперативную подготовку таджикскими партнерами. Глава белорусского государства отметил:
– Тема актуальная. Мы весьма настороженно и внимательно наблюдаем за происходящим в Афганистане. Но ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно.
По словам Президента, ситуация в Афганистане, на первый взгляд, является гигантским поражением западной политики:
– Это действительно так. И прежде всего Соединенных Штатов. Однозначный пример того, к чему приводит бездумное вооруженное насаждение так называемых их принципов демократии – «дерьмократии». США и их союзники, как они часто поступают, совершенно наплевательски отнеслись к историческим, этнокультурным, религиозным особенностям государства и, самое главное, к интересам людей. Подтверждением тому является то, что творится в аэропорту Кабула.
Александр Лукашенко высказал мнение, что можно было бы сказать, что коалиция во главе с Вашингтоном после двадцати лет оккупации и вложения колоссальных средств «села в лужу». Президент предложил считать, что это не совсем так:
– Нельзя сбрасывать со счетов и возможный стратегический расчет на совершенно осознанный шаг США по созданию нестабильности в данном регионе. Отчасти в зоне ответственности ОДКБ. Они создали проблемы, а сейчас перекладывают их решение на других. При этом по сути еще и пытаются выйти сухими из воды. Американцы это любят.
Глава государства отметил, что из Беларуси, возможно, не настолько глубоко видится ситуация в Афганистане. Поэтому для нас важно услышать мнения и оценки, на которые во многом мы также будем полагаться как союзники. Президент сказал:
– Со своей стороны видим главные вопросы и вместе должны на них ответить. Что будет дальше? Какова обстановка на внешних границах ОДКБ? Какие первоочередные и последующие шаги мы вынуждены предпринять по нейтрализации возникающих угроз? И эти шаги мы должны определить уже к середине сентября, к нашей встрече в Душанбе.
Еще одним чувствительным вопросом, связанным с уходом США из Афганистана, Президент назвал возможные планы о размещении вооруженных контингентов американской армии в соседних странах, в том числе членах ОДКБ.
– Здесь позиция Беларуси совпала с российской. Полагаю, что эта тема также заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности в зоне ответственности нашей организации. Еще раз подчеркну: поддерживаю Президента Путина, что это неприемлемо, – заявил Александр Лукашенко.
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