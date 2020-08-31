Президент во время рабочей встречи с председателем Верховного Суда Валентином Сукало подчеркнул, что жизни без изменений не бывает:
– Не бывает так, что жизнь стоит на одном месте. Она или в худшую, или в лучшую сторону, но меняется. Мы с вами с нашим опытом это прекрасно понимаем. Работая уже над третьим вариантом Конституции, я хочу, чтобы вы как опытный человек сказали свое слово по поводу судов (многие в самом судейском сообществе хотят некой независимости, хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд – это в Беларуси).
Глава государства напомнил, что всячески оберегает судей от разного рода «накатов», телефонных просьб и разговоров.
– Вы никогда от меня подспудно, тайно не получали ни одного звонка – у нас все открыто. Если Президент контролирует какое-то уголовное дело, я об этом открыто говорю, и вы тоже. Несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства нашей общественной жизни, Президент видит суды как «детище», им созданное, и оберегает, охраняет их, – считает Глава государства.
Но это личностный момент, а в глобальном смысле система должна работать без привязки к личности, подчеркнул Президент:
– В том числе и Лукашенко, потому что он не вечен. Придут другие – вот как тогда будет система функционировать?
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Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: система судов должна работать независимо и без привязки к персоналиям
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