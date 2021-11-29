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Лукашенко сегодня в Минобороны проводит совещание по вопросам военной безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в центре стратегического управления Министерства обороны проводит совещание по вопросам военной безопасности, сообщает БЕЛТА.


Президент уже неоднократно обращал внимание на милитаризацию вдоль западных рубежей страны. На совещании с руководством Совета Министров 11 ноября он поручил обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши с учетом размещения в нарушение международных договоренностей в непосредственной близости от Государственной границы Беларуси большого количества военнослужащих, танков, бронетехники, усиления авиационной составляющей.

"Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого. Хотя по договорам они обязаны это делать", – заметил белорусский лидер. – Вы должны их видеть, и у вас должны быть планы противодействия, не дай бог что. Мы не разворачиваем (я таких указаний не давал) свою группировку Вооруженных Сил. Но видеть мы должны. И предвидеть всё. Чтобы нам не устроили там, на границе, войнушку, а мы окажемся к этому не готовы".

Отвечая 26 ноября на вопросы журналистов во время посещения белорусско-польской границы, Александр Лукашенко заявил, что конфликтную обстановку в регионе подогревают в том числе США:

"Европе очередная войнушка и конфликты не нужны. Они не могут Украину проглотить. Кому это надо – тем, кто начал падать, – американцам. Нет монополярного мира. Их Китай, Россия, Индия и другие… Они уже находятся под обломками этого монополярного мира. Поднимаются другие страны, союзы очень мощные образовываются. А хочется монополию сохранить, это же богатство. Вот им надо развязать здесь войну".

"Им надо здесь заварить кашу чужими руками. Чьими?  Украины и Польши. Беларусь – опять этот "балкон", как в былые времена, его надо срезать", – заметил Александр Лукашенко.

В свою очередь, министр обороны Беларуси Виктор Хренин в недавнем интервью журналистам заявил, что наращивание вдоль западных границ Беларуси воинских контингентов, вооружений и техники, проведение операций являются элементами подготовки к войне.

"Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я, как человек военный, понимаю, что это все комплекс мероприятий подготовки к войне. А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя они (на Западе. – Прим. БЕЛТА) говорят о российской угрозе. Да неправда все это, никому Россия не собирается угрожать, так же, как и мы, находясь в Союзном государстве (Россия – наш стратегический союзник). Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом", – отметил министр.

Фото: БЕЛТА
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