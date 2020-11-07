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Лукашенко сегодня посещает БелАЭС

Глава государства посещает с рабочей поездкой Островецкий район, где ознакомится с объектами Белорусской атомной станции. В учебно-тренировочном центре Александру Лукашенко доложат о ходе работ по вводу в эксплуатацию БелАЭС и ее интеграции в экономику страны, о перспективах сотрудничества Госкорпорации «Росатом» с Беларусью в области ядерной энергетики, науки и технологий, о ходе реализации комплексного плана развития региона строительства АЭС.


В здании турбины Президент ознакомится с турбоагрегатом и оборудованием машзала, а в здании управления первого энергоблока БелАЭС осмотрит блочный пункт управления первого энергоблока. В блоке управления реакторной и турбинной установками Александр Лукашенко даст разрешение на выход первого энергоблока БелАЭС на мощность 400 МВт.

Также ожидается встреча Президента с трудовым коллективом и строителями станции.

За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему страны с БелАЭС отпущено более 22 миллионов кВт-ч электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 миллиона м3 природного газа на сумму около одного миллиона долларов.

Электроэнергия с атомной станции поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40 процентов.

Энергетическому пуску предшествует большой объем работ по проверке готовности технологических систем и оборудования к этапам освоения тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала.

В соответствии с программами испытаний, мощность энергоблока будет поэтапно повышаться до проектной – 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.

Белорусская АЭС с двумя регистрами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006», который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами (ВВЭР) третьего поколения повышенной безопасности. Они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная их особенность - уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Здание реактора имеет двойную защитную оболочку. Реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения, взрыва и других внешних воздействий.

Российская технология ВВЭР на сегодняшний день является самой востребованной и апробированной в мире. С ее использованием в течение последнего десятилетия введены в эксплуатацию АЭС в КНР, Индии, а также ведутся подготовительные работы по строительству АЭС в Египте, Турции, Венгрии, Финляндии, Бангладеш, Узбекистане.

Проект БелАЭС соответствует всем требованиям безопасности. Это не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС. Каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока станции, не выявлено. Беларусь также выстроила согласованную систему взаимодействия с Европейской комиссией и Европейской группой регуляторов ядерной безопасности.

Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза.

На площадку Белорусской АЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция. Она будет находиться в состоянии постоянного дежурства и, если такая необходимость возникнет, обеспечит работу технологического оборудования систем безопасности первого энергоблока. Все проектные решения по ее установке и подключению реализованы. Аналогичные решения будут применены и на втором энергоблоке.

Кроме того, успешно проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора при необходимости.

С вводом АЭС Беларусь вступает в мировой клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях. Проект внесет существенный вклад в укрепление энергетической независимости: наша страна получит стабильный, экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечить около 40 процентов внутренних потребностей в электроэнергии. Ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 миллиардов кВт-ч.

Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 миллиардов м3 природного газа в год. Валютная нагрузка снизится более чем на 500 миллионов долларов в год. Выбросы парниковых газов будут уменьшаться более чем на 7 миллионов тонн в год. Это серьезный вклад нашей страны в общее дело по смягчению последствий изменения климата.

Проект также откроет качественно новые возможности для национальной экономики, станет своего рода фабрикой передовых технологий, которые будут широко внедряться в различных отраслях.

Фото: БЕЛТА
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