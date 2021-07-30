Лукашенко: сделаем все, чтобы не допустить горячей войны, противостояния

Сегодня белорусский народ, несмотря на серьезные внешние вызовы и угрозы, един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Глава государства подчеркнул:
– Мы, люди у власти, обязаны укреплять это единство, основанное на ценностях мира, взаимоуважении, почитании традиций и истории. Развернутой против нас тактике удушения противопоставим свою стойкость, решимость и самоотверженность.
Президент добавил:
– Слушайте, для нас шанс. Ну, давайте мы им морду набьем в очередной раз с этими санкциями и прочим. Давайте им покажем, что здесь действительно живет гордый и независимый народ, который помнит подвиги своих предков. Давайте им, смотрящим на нас с небес, покажем, что мы знаем об их подвиге. И не просто знаем, мы ценим, сделаем все, чтобы поступить так, как они поступили, чтобы не допустить этой горячей войны, противостояния.
Глава государства обратил внимание на то, что он неслучайно иной раз говорит о вероятности третьей мировой войны:
– Если только мы, белорусы, с кем-то здесь столкнемся, вы же понимаете, одна из основных ядерных держав немедленно выступит на нашей стороне. Как только Россия ввяжется открыто в это противостояние, защищая своих младших братьев, вы же понимаете, с той стороны ввяжутся какие силы. Вспыхнет страшное не противостояние, а третья мировая война, и без ядерного оружия не обойдется. Ядерная война – это уничтожение планеты.
Но и без такого сценария от нас не отстанут, убежден Президент:
– Надежда на то, что нас и Россию удастся втянуть в длительное противостояние – а вот тут нужна экономика. Нам надо выстоять. Только так сможем передать будущим поколениям нашу Беларусь – социальную, высокотехнологичную, экологичную страну, с развитыми промышленностью, энергетикой и сельским хозяйством, сильными регионами. И, пройдя через испытания, останемся верными своей национальной идее, как мы всегда говорим: "ЛЮДЗЬМI ЗВАЦЦА". Такой шанс выпал нашему поколению и поколению, которое идет за нами, и мы этот шанс не имеем права потерять.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: сделаем все, чтобы не допустить горячей войны, противостояния
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