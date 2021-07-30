Лукашенко: главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий и зарплат

Президент Александр Лукашенко во время встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки рассказал о том, как иностранные государства пытались уничтожить белорусскую экономику через санкции:



– С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя и не драматизируем ситуацию. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому и вводит санкции поэтапно – пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики. Это нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль.



Президент обратил внимание собравшихся на то, что главная цель санкций – оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов:



– Другими словами, деморализовать трудовые коллективы, вызвать новую волну стачек и протестов. Тем самым они целятся в основу белорусской модели развития – социальное государство. Но именно такой, подчеркну, традиционный для нас уклад жизни и обеспечивает особую защиту наших граждан от санкций. Тем более когда речь идет об уязвимых слоях населения.