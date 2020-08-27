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Лукашенко: с улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать обстановку

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси преодолеют ситуацию, связанную с несанкционированными уличными акциями. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, пишет БЕЛТА.


"Главное для нас  – экономика. Если у нас будут нормально работать предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы. С улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку", – заявил белорусский лидер.

Он отметил, что уже все люди почувствовали, что действующему Президенту есть на кого опереться. "Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего Президента выступило около 3 млн человек. Это же силища – 3 млн человек, – сказал Александр Лукашенко. – Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей – 80%, которые за нас проголосовали".

"Поэтому надо жить спокойно, заниматься каждому своим делом. А что касается меня, силовых структур и прочих, мы будем заниматься тоже своим делом. Исключительно по закону. Поэтому надо открывать Библию, я имею в виду закон, и читать: это – санкции такие, вот это – санкции такие. Мы не кровожадные, мы не собираемся никого душить, гонять по улицам, если нас к этому не вынуждают", – отметил Президент.

Он подчеркнул, что власти обязаны защитить людей. "Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие, пока петарды. Не дай бог начнут бросать гранаты. Уже вокруг нашей страны сформировались группировки, которые готовы сюда прийти и разжечь этот пожар. Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать", – резюмировал Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА
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