Глава государства на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки заявил:
– Каждый председатель исполкома должен иметь четкое представление об информационной карте своего района или города. Какие СМИ и ресурсы действуют, какую редакционную политику они проводят, какой поддержкой населения пользуются. Заместитель председателя, курирующий вопросы идеологии и информации, должен в лицо знать всех проживающих и работающих в районе журналистов, блогеров, администраторов телеграм-каналов и чатов, работать с ними лично.
Нельзя, настаивает Александр Лукашенко, допускать информационного вакуума:
– Об этом говорилось неоднократно. Центральные СМИ уже работают на качественно новом уровне. Облисполкомам и райисполкомам надо подтягиваться хотя бы до уровня Минской области, где успешно развивается областной медиахолдинг. Надо и на районы переносить этот опыт. К сожалению, роль региональной прессы на местах незаслуженно занижена. Порой руководители районов используют местные газеты как личную Доску почета. Не хватает проблемных материалов, актуальных и интересных читателю тем. Займитесь этими вопросами. Показывайте положительное. Говорите о себе, о людях и так далее. Поднимайте их на определенную высоту.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: роль региональной прессы на местах незаслуженно занижена
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