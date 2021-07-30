Ключевые решения, принятые на VI Всебелорусском народном собрании, остаются приоритетами, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Президент заявил об этом на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
Президент обратил внимание участников встречи на то, что для руководителей предприятий сейчас горячая пора – время заключения контрактов, поиска рынков сбыта и точек роста. Глава государства требует:
– Снижения производства, продаж продукции промышленности и сельского хозяйства быть не должно. В этом суть наших антисанкций.
Особое внимание – городам 80-тысячникам, подчеркнул Президент.
– Мы приняли все решения. Там должно прежде всего активно работать, как я говорю, шевелиться руководство этих городов – Барановичи, Орша, Лида, Бобруйск, Полоцк, Пинск и так далее. Они должны шевелиться. Но и губернаторы должны на это обращать внимание. А министры, там где поставлены перед ними задачи, планы их приняты, должны их реализовывать.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: решения VI Всебелорусского народного собрания – незыблемый приоритет
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